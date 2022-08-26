Талибы заверили в отсутствии угрозы для России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Талибы заверили в отсутствии угрозы для России

Талибы заверили в отсутствии угрозы для России«Талибан»: Афганистан не несет угрозы безопасности странам региона, в том числе России

«Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в России) заверило, что не несет угрозы для соседних стран, в том числе России. Об этом заявил замминистра культуры и информации в сформированном талибами временном афганском правительстве Забихулла Муджахид, передает ТАСС.

Он отметил, что власти «несут ответственность за обеспечение безопасности в каждой части Афганистана ради стабильности страны».

15 августа 2021 года «Талибан» взял власть в Кабуле. Несмотря на то что другие страны не признают легитимность новой власти, де-факто талибы правят Афганистаном. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов указал, что Москве необходимо сотрудничать с талибами. «Талибы, как к ним ни относиться, — это реальность, от которой не уйти. Поэтому мы должны работать с ними там, где это отвечает нашим интересам и где это требуется для решения стоящих перед Россией задач», — заявил дипломат.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Талибы заверили в отсутствии угрозы для России
Талибы заверили в отсутствии угрозы для России
Юлия Савичева дала жесткий ответ Максу Фадееву
Юлия Савичева дала жесткий ответ Максу Фадееву
Григорий Лепс стал похож на бомжа
Григорий Лепс стал похож на бомжа
Татьяна Лютаева запечатлелась в ультракоротких шортах, восхитив стройной фигурой
Татьяна Лютаева запечатлелась в ультракоротких шортах, восхитив
Дана Борисова после пластики стала выглядеть еще страшнее
Дана Борисова после пластики стала выглядеть еще страшнее
Оксана Самойлова рассказала, как худеть и есть
Оксана Самойлова рассказала, как худеть и есть
Шольц назвал непростым решение о легализации марихуаны
Шольц назвал непростым решение о легализации марихуаны
Новый перк доступен бесплатно по Game Pass Ultimate
Новый перк доступен бесплатно по Game Pass Ultimate
Лидер "Новых людей" назвал признаком отчаяния украинские атаки на ЗАЭС
Лидер "Новых людей" назвал признаком отчаяния украинские
WhiteBIT провела листинг внутреннего токена WBT
WhiteBIT провела листинг внутреннего токена WBT
«На каждой кровати устроим с мужем марафон»: Блиновская сняла целый отель в Греции на день рождения
«На каждой кровати устроим с мужем марафон»: Блиновская сняла целый
Создать современный и элегантный стиль: с какими базовыми вещами парижанки носят джинсы
Создать современный и элегантный стиль: с какими базовыми вещами

Топ на сегодня

Mitsubishi решила остаться в «Сахалине-2»
Mitsubishi решила остаться в «Сахалине-2»
Блогер Михаил Литвин о расставании с невестой: «Как только сделал предложение, началась какая-то фигня»
Блогер Михаил Литвин о расставании с невестой: «Как только сделал
Во Франции осудили идею отправить войска НАТО на Украину
Во Франции осудили идею отправить войска НАТО на Украину
Sotheby’s нанял специалиста по NFT в команду цифрового искусства
Sotheby’s нанял специалиста по NFT в команду цифрового искусства
Завод полимеров загорелся в российском городе
Завод полимеров загорелся в российском городе

Еще по теме

Талибы сочли необоснованным отчет Миссии ООН о правах человека в Афганистане
Власти Афганистана объявили перемирие с талибами
Талибы* выступили за еще одну встречу в московском формате
Талибы* отказали Кабулу в прямых переговорах в Москве — МИД РФ