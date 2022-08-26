Татьяна Лютаева запечатлелась в ультракоротких шортах, восхитив стройной фигурой

57-летняя звезда «Гардемаринов», актриса Татьяна Лютаева показала, что находится в прекрасной форме. Татьяна Лютаева порадовала поклонников честным фото без фильтров и макияжа. Актриса предстала в ультракоротких шортах, которые подчеркнули ее длинные и стройные ноги. Татьяна — не из тех звезд, которые уверяют, что их фигура обусловлена хорошей генетикой. Лютаева признается, что своим безупречным формам и молодому цветущему виду она обязана упорной работой над собой. Артистка давно отказалась от мучного, сладкого, соленого и жирного. В список табу попали и многие фрукты. Звезда отмечает, что фруктоза, которая входит в их состав, не идет ее организму на пользу.Не забывает Татьяна и про физические нагрузки. Больше всего ей нравятся долгие пешие прогулки, а также занятия плаванием. А еще, по мнению Лютаевой, главные помощники женщины для ее молодости и красоты — это здоровый сон не менее восьми часов, позитивные мысли и любовь к себе. «Я считаю, что человек выглядит на столько, на сколько себя чувствует. А счастливая женщина надолго остается молодой и красивой. Я не стесняюсь своих морщинок. В конце концов, я же не собираюсь играть девочек… Я — человек публичный, узнать мой возраст легко, как и возраст любого другого известного человека. И скрывать его в моём случае не имеет смысла», — говорит артистка.