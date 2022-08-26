Татьяна Тарасова высказалась о своей эмиграции в США

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова уехала в Америку. Спортсменка объяснила, почему уехала в Америку. «Запрещено в США что ли ездить? Я долгое время жила в Америке, готовила своих спортсменов. И выигрывала золотые медали на Олимпийских играх, работая в США. У меня здесь осталось очень много вещей, мне нужно их перевезти», сказала Татьяна Тарасова.Как отметила Тарасова, она гостит у своих друзей, у которых хранятся ее зимние вещи. При этом Тарасова заметила, что на каток в Америке ходить не собирается. Вещи, которые она перевезет в Россию, Тарасова пообещала позже показать журналистам, сообщает «Спорт-Экспресс». Напомним, что Татьяна Тарасова — советский и российский тренер по фигурному катанию. Мастер спорта СССР международного класса, заслуженный тренер СССР. В 2008 году введена в Зал славы мирового фигурного катания.