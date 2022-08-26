У бывшего любовника Екатерины Варнавы после расставания с ней возникли большие проблемы

Александр Молочников получил кучу неприятностей после расставания с актрисой Екатериной Варнавой. В начале августа состоялось первое заседание Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры (ГРАД). Государственные деятели обсудили поступки известных персон и призвали немедленно лишить работы некоторых из них. В черный список попали Иван Ургант, который уже давно не появляется в эфире Первого канала, историк моды Александр Васильев, а также театральный режиссер Александр Молочников. Чиновники заявили, что руководители и кураторы вышеперечисленных персон должны внимательнее отнестись к их публичным высказываниям и уволить, если те не принесут извинений. Сегодня стало известно, что Александр Молочников все же лишился работы. Как сообщил директор Большого театра, режиссера отстранили от участия сразу в двух спектаклях — «Франческа да Римини» и «Флорентийская трагедия». Владимир Урин добавил, что постановщик «не состоит и никогда не состоял в трудовых отношениях с Большим театром России».Непростой период 30-летний Александр переживает и в личной жизни. В прошлом месяце поползли слухи о расставании режиссера с Екатериной Варнавой. Говорят, что разрыв произошел в самый важный момент их отношений, якобы пара успела тайно пожениться и строила большие планы на будущее. Остаться друзьями у экс-влюбленных не получилось. Варнава удалила все совместные фото с Молочниковым в соцсетях и демонстративно от него отписалась. В Сети подозревают: все дело в непостоянстве Александра, мол, тот попросту закрутил роман с другой. Причем в качестве новой пассии режиссер выбрал актрису из Тетра на Малой Бронной, с которым давно сотрудничает. «Сообщается, что Молочников больше полугода состоял в интимной связи с другой девушкой, и вся труппа знала об этом и молчала», — шепчутся в Telegram-каналах, сообщает NEWS.ru.