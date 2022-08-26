Умер актер из сериала «Беверли Хиллз, 90210» Джо Тата

Вадим Карасев

Hollywood Reporter: умер актер Джо Тата из сериала «Беверли Хиллз, 90210», ему было 85 лет

Американский актер Джо Тата, известный по роли владельца кафе «Персиковая косточка» Нэта Буссиччио в сериале «Беверли Хиллз, 90210», умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщает издание Hollywood Reporter.

Как рассказала дочь актера Келли Кэтрин, Тата скончался в среду, 24 августа. Известно, что в 2018 году у него диагностировали болезнь Альцгеймера. Другие подробности не приводятся.

Помимо «Беверли Хиллз, 90210» Джо Тата снимался в таких сериалах, как «Зачарованные», «Бэтмен», «Миссия: Невыполнима» и других.

14 августа в возрасте 64 лет умерла американская актриса и режиссер Дениз Дауз, которая также снималась в сериале «Беверли-Хиллз, 90210». За несколько дней до этого Дауз впала в кому, вызванную острой формой менингита.