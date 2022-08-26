В бундестаге выступили против поставок тяжелой техники Украине
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В бундестаге выступили против поставок тяжелой техники Украине

В бундестаге выступили против поставок тяжелой техники УкраинеДепутаты правящей в Германии СДПГ выступили против поставок тяжелой техники Украине

Группа депутатов, входящих в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выступила против поставок тяжелой техники Украине, чтобы избежать эскалации. Об этом сообщает Spiegel.

Среди несогласных с поставками тяжелых вооружений — подписавшиеся под обращением несколько членов бундестага, Европарламента, а также бывший глава правительства Бремена Карстен Зилинг и мэр Дортмунда Томас Вестфаль. «Продолжение войны приведет только к новым смертям и разрушениям. Нам необходимо как можно скорее прекратить огонь, это послужило бы отправной точкой для всеобъемлющих мирных переговоров», — заявили они.

По словам членов группы, коренное улучшение отношений с Россией возможно только после ухода с поста российского президента Владимира Путина. «Но до тех пор должен быть найден модус вивенди с российским правительством, основанный на признании неугодных реалий, что исключает дальнейшую эскалацию конфликта», — отмечается в тексте обращения.

Политики уверены, что каждая поставка вооружений должна быть взвешена и продумана. Они призвали установить «красную черту», переход через которую может быть воспринят как вступление в конфликт. По мнению депутатов, создание бесполетных зон, поставка боевых танков или истребителей «безусловно, пересечет эту черту».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Он объяснил, что такая позиция связана с нежеланием допустить эскалацию конфликта.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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