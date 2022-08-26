В Москве начали тестировать электронное голосование перед выборами
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В Москве начали тестировать электронное голосование перед выборами

В Москве начали тестировать электронное голосование перед выборами

В Москве началось тестирование систем электронного голосования, которые будут использованы на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября, сообщает mos.ru.

Процедура позволит участникам ознакомиться с процессом голосования и одновременно собрать ответы москвичей о том, каких улучшений им не хватает в районах проживания. Цель тестирования, поставленная разработчиками, - убедиться, что все системы работают корректно, информация обновляется максимально быстро, пользователям и членам избирательных комиссий понятны и удобны интерфейс и все процедуры голосования.


Помимо основной цели, команда соберет сведения о возможных сценариях поведения избирателей, а на некоторых участках будет проведен стресс-тест с отключением электричества или интернета. На этот случай все участки будут оснащены портативными устройствами с мобильной связью и автономным питанием.

Присоединиться к тестированию могут москвичи, которые зарегистрированы в тех районах, где с 9 по 11 сентября пройдут выборы муниципальных депутатов. Это жители всей Москвы, кроме района Щукино и большей части ТиНАО, где тест и сами выборы пройдут только в Троицке.

Ранее в Москве заработал сайт программы "Миллион призов" для участников осеннего голосования. Каждый проголосовавший может выиграть в рамках акции один из 100 автомобилей или от трех до 10 тыс. призовых баллов по курсу "1 балл = 1 руб". Жителям столицы, проголосовавшим онлайн, в СМС-сообщении придет уникальный код для участия в розыгрышах призов. Мероприятия состоятся 10, 11 и 12 сентября: для того чтобы принять в них участие, нужно проголосовать онлайн до 20:00 перед каждым из розыгрышей.

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По материалам: uposters.ru

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