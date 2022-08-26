В Nvidia не смогли оценить влияние майнинга на снижение квартальной выручки

По итогам II квартала фискального 2023 года выручка Nvidia упала на 19% по отношению к предыдущему отчетному периоду, до $6,5 млрд. В компании заявили, что обладают лишь «ограниченной информацией» о влиянии индустрии майнинга на ее бизнес.

Результаты разработчика графических процессоров не оправдали консенсус-прогноз аналитиков, которые ожидали увидеть выручку на уровне $6,9 млрд. Чистая прибыль сократилась на 59%, до $656 млн.

Выручка в сегменте гейминга сократилась с $3,6 млрд до $2,04 млрд. Финансовый директор компании Колетт Кресс объяснила динамику «сложными рыночными условиями».

«Мы не очень хорошо понимаем, насколько [добыча криптовалют] влияет на общий спрос на устройства и как сокращение потребностей майнеров повлияло на снижение выручки подразделения», — добавила она.

Кресс отметила, что в прошлом волатильность криптовалютного рынка и переключение пользователей между различными распределенными сетями влияли на спрос на продукты Nvidia.

«Изменения в методах валидации транзакций, включая Proof-of-Work или Proof-of-Stake, в прошлом влияли и будут дальше влиять на спрос на продукты и способность точной оценки последствий», — сказала она.

Напомним, в 2022 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США оштрафовала Nvidia за искажение данных о влиянии майнинга на бизнес компании.