В Рязанской области заявили о взятии под контроль ситуации с пожарами
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В Рязанской области заявили о взятии под контроль ситуации с пожарами

В Рязанской области заявили о взятии под контроль ситуации с пожарамиРязанский губернатор Малков сообщил о взятии под контроль ситуации с пожарами в регионе

Ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области, из-за которых в российском регионе введен режим ЧС, удалось взять под контроль. Об этом сообщил врио губернатора области Павел Малков в Telegram-канале.

«Сегодня вышли на планомерную работу по ликвидации пожара. Ситуация взята под контроль, продолжаем усиливать группировку по всем направлениям», — сообщил он.

В Рязанской области 22 августа ввели режим ЧС из-за мощных пожаров. Как позднее сообщил глава Минприроды России Александр Козлов, часть пожаров произошла из-за поджогов. Пожар в российском регионе такой силы, что дым от него дошел до Москвы — жители столицы около десяти дней жалуются на дымку в городе и запах гари.

Президент России Владимир Путин заявил о сложностях при борьбе с лесными пожарами в стране. По его словам, борьба с огнем проходит сложно и требует привлечения масштабных ресурсов. Глава государства поручил быстрее ликвидировать очаги распространения огня. По поручению президента в Рязанскую область прибыли вице-премьер правительства Дмитрий Григоренко, глава МЧС Александр Куренков, министр природных ресурсов Александр Козлов, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр столицы по приезде в российский регион назвал ситуацию с пожарами очень сложной. Он выразил мнение, что, предположительно, пожар в Рязанской области удастся локализовать в течение одного-двух дней, впоследствии экстренные службы его потушат. Москва помогает региону в тушении очагов возгорания.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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