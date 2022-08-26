В Запорожской области заработала комиссия по подготовке к референдуму
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В Запорожской области заработала комиссия по подготовке к референдуму

В Запорожской области заработала комиссия по подготовке к референдуму

В Запорожской области начала работу избирательная комиссия по подготовке референдума. Об этом заявила глава избиркома Галина Катющенко, ее видеообращение опубликовано в Telegram-канале члена главного совета военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова.

Ранее Рогов рассказывал о результатах опроса Крымского Республиканского института политических и социологических исследований, которые показали, что большинство жителей Запорожской области хотят присоединения к России. По данным телефонного опроса, в референдуме готовы участвовать 77 процентов опрошенных, из них 82 процента выступают за вхождение в состав РФ.

«На сегодня избирательная комиссия в полном составе приступила к своей работе. Провели первое заседание, распределили обязанности между членами комиссии, и на сегодня мы ведем активную подготовку по проведению референдума», — отметила Катющенко.

Она также подчеркнула, что уже проведена ревизия избирательных участков, проанализировано состояние помещений, в которых пройдет голосование. Референдум в регионе пройдет в правовом поле, в ходе голосования будет обеспечена легитимность и открытость, добавила Катющенко.

Ранее в Донецкой Народной Республике был предотвращен теракт, который украинские спецслужбы планировали устроить во время проведения референдума о вхождении региона в состав России.

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По материалам: pnp.ru

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