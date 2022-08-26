Вышел первый трек Бритни Спирс с 2017 года, который она записала совместно с Элтоном Джоном
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Вышел первый трек Бритни Спирс с 2017 года, который она записала совместно с Элтоном Джоном

Вышел первый трек Бритни Спирс с 2017 года, который она записала совместно с Элтоном Джоном

Бритни Спирс выпустила первую с 2017 года песню, записанную совместно с Элтоном Джоном. Композиция носит название Hold Me Closer — это новый вариант хита Элтона Джона Tiny Dancer, который был выпущен в 1971 году. Над синглом работал композитор Эндрю Уотт.

Новый трек певицы прокомментировали в соцсетях. Слушаем сингл Элтона Джона и Бритни Спирс Hold Me Closer. Пока без видео. Какое-то шумное попурри из Tiny Dancer и The One Элтона и сомнительного бэк-вокала Бритни. Х = халтура, — написали в телеграм-канале "Антиглянец".

Как ранее сообщали инсайдеры, Элтон Джон сам предложил Бритни Спирс сотрудничество, чтобы помочь ей реанимировать карьеру после того, как певица освободилась от опеки своего отца. Она обвинила Джеймса Спирса и других своих родственников в том, что они нарушали ее права, жестоко с ней обращались и без разрешения распоряжались ее деньгами.

В конце прошлого года суд официально освободил Джеймса Спирса от опеки над дочерью, однако родственникам еще предстоит судебное разбирательство. Отец Бритни Спирс также подал на нее в суд, обвиняя дочь в том, что она "очерняет его имя" в соцсетях.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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