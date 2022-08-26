WhiteBIT провела листинг внутреннего токена WBT
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WhiteBIT провела листинг внутреннего токена WBT

WhiteBIT провела листинг внутреннего токена WBT


Криптовалютная биржа WhiteBIT провела листинг внутреннего токена WhiteBit Token (WBT). Актив добавили на платформу 25 августа в 17:00 (Киев/МСК).


Ранее компания провела IEO инструмента. В рамках публичной продажи биржа реализовала 1 млн WBT. Торги завершились через 15 минут после старта. В них поучаствовали 5279 пользователей.


Согласно white paper, WBT обращается в сетях Ethereum (стандарт ERC-20) и Tron (TRC-20). Все токены добыты на премайне — предложение ограничено на уровне 400 млн.


На WhiteBIT WBT торгуется в паре с USDT. На момент написания цена актива составляет $2,6 — торги начались с отметки $1,9.


Данные: WhiteBIT.

Напомним, входящая в экосистему биткоин-биржи WhiteBIT платформа WhitePay запустила оплату товаров криптовалютами в крупнейших сетях магазинов техники в Украине.

# Экономика whitebit, биржи криптовалют, токены, новости
По материалам: ForkLog

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