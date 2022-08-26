Жало Скорпиона или экстравагантность Близнецов: какие знаки зодиака считаются самыми саркастичными

Сарказм и юмор — это неотъемлемая часть нашей культуры и самовыражения. Все хорошо в меру. Но есть люди, которые ее не знают и, используя острые высказывания, легко могут ранить других людей. Чаще всего этим отличаются представители нескольких знаков зодиака.

Близнецы





Люди, рожденные под знаком Близнецов, отличаются необычайной коммуникабельностью, общительностью, стремлением быть в центре внимания окружающих.

Они умны, интеллектуальны, являются прекрасными собеседниками и легко устанавливают связи с самыми разными людьми. Нередко они вмешиваются в чужие дела и бывают резки в своих суждениях. В общении никогда «не лезут за словом в карман» и на эмоциях часто переходят границы дозволенного.

При этом Близнецы не имеют злой умысел кого-то обидеть, а просто пытаются блеснуть своей экстравагантностью и через сарказм донести своему собеседнику суть месседжа. Если они развивают свои способности, из них получаются отличные стендап-комики и юмористы.

Скорпион





Скрытному и коварному Скорпиону можно смело отдать первое место в рейтинге самых саркастических знаков зодиака. Эти люди рождаются с ядовитым жалом в хвосте, которым пользуются по любому поводу и без.

Скорпионы харизматичны и оригинальны. Они могут безобидно шутить с друзьями, превращая свой сарказм в способ общения, а могут направить свое острое жало против недругов, которых у них всегда много. В этом случае их сарказм всегда злой, жесткий и направлен строго по назначению.

Мужчины-Скорпионы обожают его, как способ самоутверждения, а женщины-Скорпионы — как часть образа классической стервы. Часто они даже не задумываются о том, что это может кого-то обидеть.

Стрелец





У представителей этого знака зодиака экстравагантное и шутливое поведение являются частью их натуры.

По характеру Стрельцы безудержные оптимисты и любители приключений. Они нередко используют острое словцо в разговорах, и сами не замечают, как их привычка шутить и балагурить переходит в обидный сарказм. А когда им делают замечание, искренне удивляются и уверяют, что никого не хотели обидеть.

Чаще всего Стрельцы не отличаются особой тактичностью и действительно не понимают, почему окружающие так реагируют на их высказывания. Им от природы свойственна прямота с некоторыми оттенками грубости, которую они часто пытаются преподнести как юмор, стараясь разрядить обстановку и понравиться окружающим.