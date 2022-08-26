Жена Бурака Озчивита ждет двойню? Выяснены пол и другие подробности о беременности Фахрие Эвджен
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Жена Бурака Озчивита ждет двойню? Выяснены пол и другие подробности о беременности Фахрие Эвджен

Жена Бурака Озчивита ждет двойню? Выяснены пол и другие подробности о беременности Фахрие Эвджен

Жена Бурака Озчивита ждет двойню? Выяснены пол и другие подробности о беременности Фахрие Эвджен

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен познакомились в 2013 году на съемках романтического фильма. Их отношения развивались в тайне от публики. Спустя пять лет влюбленные скрепили союз браком, а сейчас находятся в ожидании второго малыша.


Слухи о второй беременности Фахрие Эвджен взорвали зарубежные СМИ. Поклонники рады скорому пополнению в звездной семье, которая считается одной из самых красивых в шоу-бизнесе Турции. Недавно пара подтвердила радостную новость. Бурак при этом отметил, что ему не важен пол будущего малыша.

«Мы невероятно взволнованны и очень счастливы… Мальчик или девочка? Достаточно иметь здорового ребенка. Я уже привык к бессонным ночам. Я прошел стажировку с Караном», — говорил актер о трехлетнем сыне.

Тем не менее, в Сети распространяется информация, что у супругов будет мальчик. Актеры пока никак не комментируют сплетни, а те все больше обрастают новыми подробностями. Так, например, говорят, Фахрие якобы ждет королевскую двойню — мальчика и девочку.

Напомним, что пара вместе почти девять лет. Их союз выглядит идиллическим, но недавно поползли слухи, будто между супругами разразился скандал. Беременная Фахрие разругалась со свекровью и покинула дом, ведь Бурак принял сторону матери.

37-летний актер с иронией отнесся к разговорам в Сети. Он опубликовал совместный снимок, на котором запечатлен вместе с избранницей. Оба широко улыбаются и выглядят счастливыми. «Сколько уже можно? Оставьте нас наконец в покое! Всем любви», — подписал кадр Озчивит.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

Жена Бурака Озчивита ждет двойню? Выяснены пол и другие подробности о беременности Фахрие Эвджен
Жена Бурака Озчивита ждет двойню? Выяснены пол и другие подробности о
Ксения Собчак после детокса решила похвастаться своей фигурой
Ксения Собчак после детокса решила похвастаться своей фигурой
Эдгард Запашный высказался о будущем Чулпан Хаматовой
Эдгард Запашный высказался о будущем Чулпан Хаматовой
Сбежавшая из России Рената Литвинова поздравила подругу Земфиру с днем рождения в Париже
Сбежавшая из России Рената Литвинова поздравила подругу Земфиру с
Журналист Красовский прокомментировал слухи о получении работы на Первом канале
Журналист Красовский прокомментировал слухи о получении работы на
НАТО усилит присутствие в Арктике из-за России
НАТО усилит присутствие в Арктике из-за России
Польша может остаться без западных земель из-за союза с Украиной
Польша может остаться без западных земель из-за союза с Украиной
Макеева в пестром платье, загоревшая Старшенбаум, стильный Ефремов. Церемония открытия 44-го ММКФ
Макеева в пестром платье, загоревшая Старшенбаум, стильный Ефремов.
Дмитрий Маликов рассказал о своем имуществе за рубежом: чем владеет артист
Дмитрий Маликов рассказал о своем имуществе за рубежом: чем владеет
Михалков выступил против показа в России фильмов с покинувшими страну актерами
Михалков выступил против показа в России фильмов с покинувшими страну
На московской улице маленькую девочку нашли мертвой с пакетом на голове
На московской улице маленькую девочку нашли мертвой с пакетом на
Россиянам рассказали о способах защиты информации на смартфонах
Россиянам рассказали о способах защиты информации на смартфонах

Топ на сегодня

«На каждой кровати устроим с мужем марафон»: Блиновская сняла целый отель в Греции на день рождения
«На каждой кровати устроим с мужем марафон»: Блиновская сняла целый
Виды печати на зонтах
Виды печати на зонтах
Следующий из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Следующий из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
Лидер "Новых людей" назвал признаком отчаяния украинские атаки на ЗАЭС
Лидер "Новых людей" назвал признаком отчаяния украинские
Прилучный о свадьбе с Брутян: «Не планировал жениться, но ей готов был сделать предложение в первый день»
Прилучный о свадьбе с Брутян: «Не планировал жениться, но ей готов

Еще по теме

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые показал сына
Бурак Озчивит подарит жене Порше: эксперты оценивают автомобиль в 26 миллионов рублей
Бурак Озчивит вслед за домом подарит жене машину за 26 миллионов
Турецкие СМИ трубят о скандале в семье Бурака Озчивита. Беременная жена ушла из семьи