Жена Бурака Озчивита ждет двойню? Выяснены пол и другие подробности о беременности Фахрие Эвджен

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен познакомились в 2013 году на съемках романтического фильма. Их отношения развивались в тайне от публики. Спустя пять лет влюбленные скрепили союз браком, а сейчас находятся в ожидании второго малыша.

Слухи о второй беременности Фахрие Эвджен взорвали зарубежные СМИ. Поклонники рады скорому пополнению в звездной семье, которая считается одной из самых красивых в шоу-бизнесе Турции. Недавно пара подтвердила радостную новость. Бурак при этом отметил, что ему не важен пол будущего малыша.

«Мы невероятно взволнованны и очень счастливы… Мальчик или девочка? Достаточно иметь здорового ребенка. Я уже привык к бессонным ночам. Я прошел стажировку с Караном», — говорил актер о трехлетнем сыне.

Тем не менее, в Сети распространяется информация, что у супругов будет мальчик. Актеры пока никак не комментируют сплетни, а те все больше обрастают новыми подробностями. Так, например, говорят, Фахрие якобы ждет королевскую двойню — мальчика и девочку.

Напомним, что пара вместе почти девять лет. Их союз выглядит идиллическим, но недавно поползли слухи, будто между супругами разразился скандал. Беременная Фахрие разругалась со свекровью и покинула дом, ведь Бурак принял сторону матери.

37-летний актер с иронией отнесся к разговорам в Сети. Он опубликовал совместный снимок, на котором запечатлен вместе с избранницей. Оба широко улыбаются и выглядят счастливыми. «Сколько уже можно? Оставьте нас наконец в покое! Всем любви», — подписал кадр Озчивит.