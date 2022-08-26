Жена Дмитрия Тарасова нервно высказалась о воссоединении с бывшим

Недавно футболист Дмитрий Тарасов решил сойтись с Ольгой Бузовой. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись почти шесть лет назад, но до сих пор любая новость о новом повороте в отношениях «тарабузиков» вызывает большой ажиотаж у поклонников. Тем более на днях стало известно, что Дмитрий Тарасов готов снова начать общаться и встречаться с бывшей супругой. А поскольку произошло это на фоне слухов о том, что он долгое время не ночевал дома, эта новость вызвала настоящий фурор. Футболист подтвердил, что предложил Ольге Бузовой «зарыть топор войны», но речь идет лишь о совместной работе. Мол, у него нет злости и агрессии к ней, и он хочет с ней сотрудничать.Несмотря на такое объяснение причин восстановления отношений между бывшими супругами, все ожидали реакции нынешней жены Тарасова Анастасии Костенко, родившей ему троих детей. И она ответила. Анастасия подтвердила, что Дмитрий и Ольга уже пересекались, но все происходило нервно и скандально. «Оля и Дима — публичные люди. Рано или поздно они все равно пересекутся на каком-нибудь мероприятии. Подобное уже, кстати, случалось — в декабре. Только получилось громко, нервно и скандально. Лучше уж сделать так, чтобы Дима и Оля мирно существовали на поляне шоу-бизнеса!», — поделилась 28-летняя Настя со «СтарХитом». Надо отметить, что 35-летний Тарасов последнюю неделю отсутствует дома по уважительной причине. Он поселился в Москва-Сити у своего друга рэпера T-killah (настоящее имя Александр Тарасов), с которым задумал совместный проект, и надеется, что экс-супруга оценит его начинание — поддержит его новую футбольную медийную команду «Родина Медиа».