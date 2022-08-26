Жители Донецка рассказали, как добывают воду

Жители Донецка не только находятся в опасности из-за участившихся обстрелов, но и испытывают бытовые трудности. Людям приходится добывать себе воду, потому что сейчас в некоторых районах города ее дают раз в четыре дня, рассказали местные жители съемочной группе «360».

В отдельных частях города люди живут без воды несколько месяцев. Литр разливной воды стоит четыре-пять рублей, но она есть не везде, приходится обходить всю округу.

Завоз на 500 литров разбирают за час. Если воды не досталось, приходится покупать заводские пятилитровые бутылки по цене 86-120 рублей. 25-30 литров воды хватает примерно на два дня.

Еще один способ добыть воду — набрать ее на роднике, однако за ней придется отстоять в очереди, иногда около полутора часов.

В последнее время ВСУ регулярно обстреливают коммуникации, намеренно пытаясь лишить жителей ДНР воды, отмечает автор репортажа. 25 августа военные обстреляли новый водовод, проложенный от карьера в поселке Новотроицкое к Волновахе.