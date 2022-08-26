Журналист Красовский прокомментировал слухи о получении работы на Первом канале
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Журналист Красовский прокомментировал слухи о получении работы на Первом канале

Журналист Красовский прокомментировал слухи о получении работы на Первом каналеЖурналист Красовский опроверг сообщение о том, что станет ведущим на Первом канале

Директор вещания RT Антон Красовский прокомментировал слухи о получении работы на Первом канале. В разговоре с ТАСС журналист опроверг сообщение о том, что станет ведущим программы на телеканале.

«Ничего про это не знаю. Узнал от вас», — сказал он.

Ранее журналистка и блогерша Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что Красовский якобы станет ведущим на Первом канале. «С сентября этот человек будет, по данным моих источников, вести программу на Первом канале в прайм-тайм», — написала журналистка.

С 2019 года Красовский сотрудничает с RT как автор и ведущий. В 2020 году журналист был назначен директором вещания телеканала.

В мае видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт Красовского, а также канал его программы «Антонимы». В марте журналист попал в санкционный список Великобритании. Перед этим Красовский был включен в санкционный перечень Евросоюза.

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По материалам: lenta.ru

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