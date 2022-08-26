Знаки Зодиака, которых ждет удача в сентябре 2022 года
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Знаки Зодиака, которых ждет удача в сентябре 2022 года

Знаки Зодиака, которых ждет удача в сентябре 2022 года

Удача приходит и уходит, но с ней всегда легче добиться поставленных задач и стать счастливее. Астрологи рассказали, каким Знакам Зодиака в сентябре фортуна будет улыбаться чаще, чем остальным.


Старайтесь следовать простым рекомендациям астрологов на сентябрь, чтобы удача от вас не отворачивалась. Это очень спокойное время, в которое нас с вами ждут приятные сюрпризы. В особенности это касается следующих трех Знаков: 

Телец

У Тельцов в сентябре будет очень хорошее настроение. Это связано не только с планетами, но еще и в целом с энергетикой осени, которая вселяет в них надежду, любовь и оптимизм. Наступает тот самый период, когда нужно действовать быстро, смело и дерзко. Однако, совсем не обязательно переходить кому-то дорогу для того, чтобы откусить кусочек пирога покрупнее.

Тельцы в сентябре смогут положиться на помощь друзей, коллег и приятелей. Скорее всего, все эти люди, включая родственников, просто не дадут им потерпеть фиаско. Астрологи прогнозируют очень продуктивный и позитивный период.

Весы


Весы из-за пребывания Меркурия в их Знаке Зодиака смогут ощутить умиротворение и спокойствие. Это поможет им избавиться от переживаний, стресса, негативных воспоминаний. В таком состоянии ума и души удача сама последует за ними. Это значит, что невзгоды будут быстро отступать. Все, что нужно Весам в таком случае — это просто наслаждаться жизнью и следовать за мечтой.

Не будет лишним отдых, причем максимально спокойный и размеренный. Весам нельзя переутомляться, так как это может спугнуть фортуну.

Рыбы

Рыб меньше всего затронет негативное воздействие ретроградного Меркурия. Эти люди будут успешными, но не только в сферах денег и работы, подвластных этой планете, но еще и в любви, общении.

Рыбы не будут супер удачливыми, но совершенно точно будут успешнее большинства людей. Удача останется рядом с ними и не оставит их ни на секунду. Это значит, что можно будет браться за что-то новое, пробовать новые увлечения.

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По материалам: dailyhoro.ru

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