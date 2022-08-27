15 забавных фото, получившихся, когда люди пытались сделать селфи с питомцем, но идеального кадра не вышло
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15 забавных фото, получившихся, когда люди пытались сделать селфи с питомцем, но идеального кадра не вышло

15 забавных фото, получившихся, когда люди пытались сделать селфи с питомцем, но идеального кадра не вышло

Если заглянуть в фотоплёнку любого человека, у кого есть домашний питомец или другой любимец, живущий у них во дворе, то можно увидеть только одно — 101 попытку сделать с ним идеальное селфи. Кому-то удаётся осуществить задуманное, а вот кому-то не совсем. Ведь наши любимые лохматые друзья могут превратиться в самых настоящих непосед и великих нехочух! Но даже все их проказы и недовольные мордочки на селфи не помешают нам гордиться и умиляться полученным кадром!

Он всё ещё разбирается, как это работает

Фото с моим дружочком

Одна улыбака на фото хорошо, а две ещё лучше!

Безупречный кадр

Серьёзность — их второе имя

Папа: «Нет, я не хочу никаких котов в моём доме!»

Тоже папа: «Мой кот такой милый, давай сделаем селфи!»


Кто кого копирует?

Банда

Я пытался сделать селфи со своим котом, но в итоге всё выглядит так, будто мы собираемся выпускать новый альбом.

Мой папа отправил мне фото. Милота и только!

Единственное селфи, которое когда-либо делал мой муж

Кусь

Взаимная любовь

Кот явно не в восторге от происходящего

Напоминаю, что вам нужно научить свою собаку позировать!

Зевака в деле

Идеальное селфи со своей любимкой всё-таки существует?!

А у вас есть незабываемые кадры со своими домашними питомцами, которые греют вам душу?

# Интересное
По материалам: twizz

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