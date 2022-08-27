18 археологических находок, которые перенесут вас в увлекательный мир прошлого, подобно машине времени

Наверняка многим из вас хотелось бы ненадолго очутиться в прошлом, чтобы удовлетворить своё любопытство и посмотреть, как всё было устроено раньше? Ведь мир того времени кардинально отличается от нашего. К сожалению, машину времени по-прежнему не изобрели (надеемся, что это произойдёт в недалёком будущем). Однако мы можем прибегнуть к альтернативе и полюбоваться в музее или интернете интересными археологическими находками, таящими в себе множество тайн, . Они могут немного рассказать о том, что происходило сотни, тысячи и даже миллион лет назад.

Вы только представьте, сколько труда пришлось приложить исследователям, чтобы обнаружить эти сокровища и показать их тем, кому также небезразлична история мира. А сколько ещё им предстоит сделать, чтобы только приблизиться к ответам на вопросы, которые интересуют всё человечество?

Корона императора Ваньли, Китай, династия Мин, 1620 год

Кольцо возрастом 2700 лет с изображением кошки из Древнего Египта

Статуя Ясукэ — первого темнокожего самурая, прибывшего в Японию в 1579 году

Почти 500 лет назад африканец приехал в Японию и стал первым иностранцем, которому удалось получить звание самурая. Сегодня его личность привлекает особое внимание в Голливуде. О Ясукэ сняли уже несколько кинокартин.





Идеально сохранившийся череп арсинойтерии

Арсинойтерии — вымершие млекопитающие, которое жили примерно 35–40 миллионов лет назад. Они отдалённо напоминали современных носорогов, так как имели крупные и массивные рога.

Удивительный римский шлем, датируемый второй половиной первого века, был найден в Неймегене (Нидерланды)

Кольцо из золота и сердолика с изображением Галатеи, первый век нашей эры

Одна из 145 набедренных повязок, обнаруженных в гробнице Тутанхамона

Тератаспис — морское членистоногое, жившее около 397 миллионов лет назад

Окаменевшее яйцо динозавра вместе с зародышем, обнаруженное в Китае

Красивый стеклянный сосуд в виде граната, который относится к римскому периоду

Вероятно, когда-то приспособление использовали для хранения духов или других жидкостей.

Баня римского периода, которой 2000 лет, до сих пор используется местными жителями в городе Хеншела, Алжир

Одна из самых богатых гробниц была обнаружена в Болгарии

Драгоценности, найденные в ней, датируются периодом с 4600 до 4200 года до нашей эры.

Археологи на юго-востоке Турции обнаружили огромный подземный город, построенный почти 2000 лет назад

Древние золотые монеты, найденные в кувшине среди руин римского театра

Необычная статуя, найденная у побережья Текселя

Группа голландских рыбаков, занимавшихся ловлей креветок, обнаружила древнюю деревянную статую у побережья Текселя. Археологи считают, что изначально статуя находилась на военном корабле, возможно, в период 80-летней войны, которая длилась с середины 1500-х до середины 1600-х годов.

Бронзовые шлемы классического периода Греции (середина 5 века до нашей эры)

Каменный рыцарь, обнаруженный на кладбище Килмьюир в Шотландии

Здесь вы можете посмотреть на другие восхитительные артефакты, которые нашли археологи, чтобы раскрыть самые невероятные загадки прошлого.