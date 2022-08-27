70-летний девственник Анатолий Вассерман заговорил о сексе

Политолог Анатолий Вассерман рассказал о своей половой жизни. Зимой Анатолию Александровичу исполнится 70 лет. Несмотря на солидный возраст, интеллектуал ни разу не был женат и даже не состоял в мимолетных отношениях. Еще в студенческие годы он зарекся вступать в интимную связь с женщинами. Анатолий Вассерман открыто признается в статусе девственника. Еще в студенчестве он подписался на спор, который впоследствии назвал юношеской глупостью. «Я доказывал, что все ограничения человечества на половую жизнь, если и имели какой-то смысл, то сейчас не актуальны. И чем раньше мы с ними покончим, тем лучше. Мой оппонент придерживался противоположной точки зрения, мол, нет, это для себя. Я решил доказать, что это не для себя, и сказал: «Я вообще половой жизнью жить не буду», — вспоминает эрудит.Звезда интеллектуальных шоу держит слово и по сей день, несмотря на серьезный возраст. 69-летний Вассерман отмечает: что-то менять в сфере интимной жизни ему уже поздно. «Боюсь, что в моем возрасте это может просто не получиться по чисто техническим причинам. Желания нет. Мне хватает других неприятностей», — заявил он на YouTube-канале «Диана Кади». Анатолий Александрович не жалеет о принятом решении. По его словам, он попросту не знает, чего лишился, а потому и не видит повода для переживаний. Впрочем, мужчина знаком с чувством влюбленности. В школьный период Вассерман мечтал о некой Лене. «Перешел в другую школу и потерял ее из вида. Я человек необщительный, и когда меняю круг общения, забываю прежних», — говорил он ранее журналистам.