Алексей Адеев довёл Анну Самонину до истерики
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Алексей Адеев довёл Анну Самонину до истерики

Алексей Адеев довёл Анну Самонину до истерики
На протяжении последнего месяца Анну Самонину преследовал на проекте Алексей Адеев и ему таки удалось своими словами и действиями довести девушку до истерики. У Анны Самониной началась истерика из-за Алексея Адеева, который упорно преследует её на протяжении последнего месяца. Парень нередко ходил за ней буквально по пятам, активно говорил всякие гадости и придумывал самые разные истории, к которым девушка не имеет никакого отношения. Неудивительно, что после такого Самонина сорвалась, расплакалась и по итогу заперлась в ванной.

Адеев почти довёл девушку до нервного срыва. А ведь ведущие его поддерживают, в связи с чем они решили закрыть Аню и Лёшу в изоляторе, чтобы они могли поговорить по душам. Однако ни к чему хорошему это не привело. Адеев снова начал провоцировать девушку, а та отвечала ему колкостями. В итоге они подрались, так как у Леши нет такого понятия, что нельзя поднимать руку на девушек.

Кроме того, на Поляну планирует приехать и мама Ани, чтобы устроить разборки с Алексеем Адеевым и Иваном Барзиковым. Она насобирала немало компромата на этих двоих и планирует поднять все эти вопросы на Лобном, чтобы защитить собственную дочь.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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