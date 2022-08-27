Алексей Адеев довёл Анну Самонину до истерики

Вадим Карасев

У Анны Самониной началась истерика из-за Алексея Адеева, который упорно преследует её на протяжении последнего месяца. Парень нередко ходил за ней буквально по пятам, активно говорил всякие гадости и придумывал самые разные истории, к которым девушка не имеет никакого отношения. Неудивительно, что после такого Самонина сорвалась, расплакалась и по итогу заперлась в ванной.Адеев почти довёл девушку до нервного срыва. А ведь ведущие его поддерживают, в связи с чем они решили закрыть Аню и Лёшу в изоляторе, чтобы они могли поговорить по душам. Однако ни к чему хорошему это не привело. Адеев снова начал провоцировать девушку, а та отвечала ему колкостями. В итоге они подрались, так как у Леши нет такого понятия, что нельзя поднимать руку на девушек.Кроме того, на Поляну планирует приехать и мама Ани, чтобы устроить разборки с Алексеем Адеевым и Иваном Барзиковым. Она насобирала немало компромата на этих двоих и планирует поднять все эти вопросы на Лобном, чтобы защитить собственную дочь.