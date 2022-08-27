Алексей Адеев ушёл с Дом-2, но будет иногда наведываться в гости
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алексей Адеев ушёл с Дом-2, но будет иногда наведываться в гости

Алексей Адеев ушёл с Дом-2, но будет иногда наведываться в гости
Ведущие упорно не желают отпускать за ворота популярного участника, в связи с чем предложили ему остаться на проекте в качестве гостя. Как оказалось, Алексей Адеев принял решение покинуть Дом-2, однако он останется гостем проекта. Это условие выставили ведущие, которые упорно не желают отпускать парня с телестройки.

Во время мужского голосования участникам Дом-2 всё же удалось выставить Лёшу. И это при том, что он планировал начать строить отношения с Натальей Александровой, с которой провёл ночь за пределами проекта. В итоге Александрова решила уйти вслед за Адеевым, тем самым освобождая ещё и место на конкурсе «Королева Дом-2». После этого Адеев в любой момент сможет появляться на телестройке и разгуливать с микрофоном, однако платить зарплату за это ему не будут.

Можно сказать, что его оставили на проекте, но на особых условиях. Подробности станут известны в следующих эфирах.

Анна Самонина, которая давно хотела избавиться от Адеева, в итоге заплакала. И это при том, что она уже готова к отношениям с другим молодым человеком. А Иван Барзиков действительно ликует. Интересно, насколько быстро он начнёт ухаживать за Самониной? Не мог же он выставить Адеева только ради хайпа?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины
Пентагон заключил контракт на закупку ЗРК NASAMS для Украины
Алексей Адеев ушёл с Дом-2, но будет иногда наведываться в гости
Алексей Адеев ушёл с Дом-2, но будет иногда наведываться в гости
Дмитрий Маликов высказался о смене места жительства и недвижимости за рубежом
Дмитрий Маликов высказался о смене места жительства и недвижимости за
Певица Валерия поделилась редким фото со старшим сыном, обосновавшимся в Швейцарии
Певица Валерия поделилась редким фото со старшим сыном,
Анна Седокова в бикини перекачалась
Анна Седокова в бикини перекачалась
Лера Кудрявцева зарабатывает на запрещенной соцсети
Лера Кудрявцева зарабатывает на запрещенной соцсети
Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать в квадрате звезд 2022
Лариса Андерсен рассказала, что нужно делать в квадрате звезд 2022
Провайдер Hetzner запретил запускать ноды на своих серверах
Провайдер Hetzner запретил запускать ноды на своих серверах
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года
Праздник Успение Богородицы: о чем просят верующие Богоматерь и какие молитвы можно читать дома
Праздник Успение Богородицы: о чем просят верующие Богоматерь и какие
Саша Черно отрезала второй подбородок – неприятные фото из операционной
Саша Черно отрезала второй подбородок – неприятные фото из
Управление мотоциклом на высшем уровне
Управление мотоциклом на высшем уровне

Топ на сегодня

«На каждой кровати устроим с мужем марафон»: Блиновская сняла целый отель в Греции на день рождения
«На каждой кровати устроим с мужем марафон»: Блиновская сняла целый
Лидер "Новых людей" назвал признаком отчаяния украинские атаки на ЗАЭС
Лидер "Новых людей" назвал признаком отчаяния украинские
WhiteBIT провела листинг внутреннего токена WBT
WhiteBIT провела листинг внутреннего токена WBT
Оператор биткоин-банкоматов выйдет на фондовый рынок с оценкой в $885 млн
Оператор биткоин-банкоматов выйдет на фондовый рынок с оценкой в $885
Прилучный устроил волшебную свадьбу для Брутян с роскошным тортом и песнями от Стаса Михайлова и Мота
Прилучный устроил волшебную свадьбу для Брутян с роскошным тортом и

Еще по теме

Анна Самонина сомневается в искренности Адеева после его рукоприкладства
Бывшая Алексея Адеева выходит замуж на Дом-2
Адеев пытается помириться с Самониной, которая сбежала в шале
Отважится ли Адеев бросить вызов Барзикову