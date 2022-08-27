Алексей Адеев ушёл с Дом-2, но будет иногда наведываться в гости
Сегодня, 01:10 Вадим Карасев
Ведущие упорно не желают отпускать за ворота популярного участника, в связи с чем предложили ему остаться на проекте в качестве гостя. Как оказалось, Алексей Адеев принял решение покинуть Дом-2, однако он останется гостем проекта. Это условие выставили ведущие, которые упорно не желают отпускать парня с телестройки.
Во время мужского голосования участникам Дом-2 всё же удалось выставить Лёшу. И это при том, что он планировал начать строить отношения с Натальей Александровой, с которой провёл ночь за пределами проекта. В итоге Александрова решила уйти вслед за Адеевым, тем самым освобождая ещё и место на конкурсе «Королева Дом-2». После этого Адеев в любой момент сможет появляться на телестройке и разгуливать с микрофоном, однако платить зарплату за это ему не будут.
Можно сказать, что его оставили на проекте, но на особых условиях. Подробности станут известны в следующих эфирах.
Анна Самонина, которая давно хотела избавиться от Адеева, в итоге заплакала. И это при том, что она уже готова к отношениям с другим молодым человеком. А Иван Барзиков действительно ликует. Интересно, насколько быстро он начнёт ухаживать за Самониной? Не мог же он выставить Адеева только ради хайпа?
По материалам: life-dom2