Алла Пугачева после долгих странствий возвратилась в родные пенаты
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Алла Пугачева после долгих странствий возвратилась в родные пенаты

Алла Пугачева после долгих странствий возвратилась в родные пенаты
Друг певицы Аллы Пугачевой, дизайнер Игорь Гуляев поделился видео, на котором запечатлел вернувшуюся домой Примадонну. Алла Борисовна вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным в феврале покинула Россию и перебралась в Израиль, где они провели четыре месяца. В начале июля звездная чета решила сменить локацию — и поселилась в Латвии. Сначала туда прилетела Примадонна с Лизой и Гарри, а потом к ним присоединился Максим. Напомним, что сейчас Галкин зарабатывает тем, что дает концерты для русскоязычной публики за границей. Во всех залах Максим Александрович собирает аншлаги. Звезду встречают громкими аплодисментами и часто просят выйти на бис. Однако всех интересовал вопрос, вернется ли Алла Борисовна в Москву. Сама певица обещала, что прилетит на родину к началу учебного года. Эту информацию подтверждали ее близкие друзья — композитор Раймонд Паулс и дизайнер Игорь Гуляев.
«Да, конечно! Алла Борисовна вернется! Она с детками приедет. Детки пойдут в школу», — уверенно заявил Гуляев в YouTube-шоу «Алена, блин!». И дизайнер не обманул. Сегодня он поделился видео с Аллой Борисовной, на котором она с ноги открывает свой «Роллс-Ройс». Звезда также сообщает, что в Россию она вернулась давно, но собиралась с силами. «Глазам не верю, неужели в самом деле», — радостно произносит Игорь Гуляев, цитируя песню Примадонны «Возвращение».
«Уже давно. Просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет?» — в свойственной ей манере иронизирует Пугачева. «А я ничего не читаю», — парирует близкий друг и большой поклонник Аллы Борисовны.  
А вот Галкин остался за границей. Сейчас он находится в Великобритании, где выступает с запланированными концертами. В ближайшее время Максим также посетит США, Эстонию, Финляндию, Австралию, Испанию и Исландию.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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