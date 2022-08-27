Алла Пугачева вернулась в Россию – по ее словам, "наводить порядок"
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Алла Пугачева вернулась в Россию – по ее словам, "наводить порядок"

Алла Пугачева вернулась в Россию – по ее словам, "наводить порядок"

Алла Пугачева после долгого пребывания за границей вернулась в Россию. Встречу с певицей заснял на видео дизайнер Игорь Гуляев.

На записи запечатлено, как артистка распахивает ногой дверь машины под изумленный возглас Гуляева: "Глазам не верю, неужели это ты?". В ответ Пугачева отмечает, что вернулась "уже давно, просто никак не могла собраться".


Еще две недели назад [Пугачева] гуляла с детьми по Юрмале. Максим Галкин тем временем зарабатывает деньги на гастролях в Великобритании. Ходят слухи, что с финансами у семьи сейчас не всё гладко. Якобы пара серьезно обсуждает продажу замка в Грязи. Вероятно, с этой целью Алла Борисовна и прилетела в Россию. Максим, который душу вложил в строительство дома мечты, говорят, очень не хочет прощаться с этой недвижимостью. Но, возможно, это сейчас единственный способ жить заграницей, не жертвуя привычным уровнем комфорта. К тому же, семейство, по слухам, хочет купить большую виллу в Израиле. А это не дешевое удовольствие. Да и на образование двух детей денег нужно прилично. Единственный кормилец сейчас Галкин, который катается по миру с концертами. Но не удивимся, если и Примадонна стала чаще выбираться на закрытые корпоративы. Может и в этот приезд успеет поздравить с юбилеем какого-нибудь толстосума,

– прокомментировал новость телеграм-канал "Только никому".

Сама Пугачева на вопрос о своих планах ответила, что приехала "наводить порядок".


Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева улетели из России после начала военной спецоперации на Украине. Какое-то время они вместе с детьми Гарри и Лизой проживали в Израиле, после чего переехали в Латвию.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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