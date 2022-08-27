Анастасия Макеева отвернула нос от бывшего мужа
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Анастасия Макеева отвернула нос от бывшего мужа

Анастасия Макеева отвернула нос от бывшего мужа
Актриса Анастасия Макеева встретилась с бывшим мужем много лет спустя. Артистка и Глеб Матвейчук столкнулись нос к носу на 44-м Московском международном кинофестивале. Бывшие супруги сделали вид, что не знают друг друга. Несколько лет назад пара развелась. Примечательно, что экс-возлюбленные сделали это в День семьи, любви и верности. Причинами разлада стала банальная нехватка внимания со стороны мужчины и не реализованные планы по рождению наследников.
Прошло шесть лет, а бывшие супруги словно вчера поставили точку в отношениях. Как обратили внимание журналисты «Комсомольской правды», Макеева и Матвейчук на ММКФ прошли мимо друг друга, даже не поздоровавшись. Композитор спешно ретировался, увидев экс-супругу на дорожке с новым возлюбленным. Макеева, в свою очередь, гордо отвернулась при виде экс-мужа. ММКФ продлится с 26 августа до 2 сентября. За это время свои работы представят кинематографисты из разных уголков планеты. Всего — 245 фильмов. Возглавляет жюри Евгений Миронов.
# Шоу-бизнес Макеева Анастасия
По материалам: z-aya

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