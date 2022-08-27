Анастасия Волочкова заявила, что она благородных кровей из семьи Наполеона
Сегодня, 14:35
Балерина Анастасия Волочкова считает, что она голубых кровей. Не случайна в Анастасии Волочковой вся эта царственная стать, которой она очень гордится. Как оказалось, в роду у бывшей примы Большого самые настоящие императоры. Танцовщица отыскала в своем генеалогическом древе сразу Наполеона Бонапарта и, чтобы дважды не вставать, легендарную супругу короля Франции Людовика XVI Марию-Антуанетту Австрийскую. Обо всем этом Настя поведала миру в одном из YouTube-шоу.
Волочкова даже встречалась со своими родственниками. Нет, к счастью не с самим Наполеоном и Марией-Антуанеттой, а с их дальними потомками. Постаралась ее мама, которая, похоже, с императорами давно на короткой ноге. А потому она договорилась о встрече дочери с австрийской княжной во время гастролей балерины в Австрию в составе театра Юрия Григоровича. Было это десять лет назад. И Настя тут же все про себя поняла. «Ей было очень много лет тогда, такая бабулечка, но она была такая милая! Мы встретились с ней в замке, в Австрии. Увидев эту княжну, она таковой и является, я даже где-то почувствовала все царственное, что мне присуще вообще, по стати, по манере, по породе… Майя Плисецкая про меня говорила: «В ней есть особая порода». Вот она во мне есть», — без тени смущения сообщила блондинка. Стоит заметить, что никто даже не удивился смелому заявлению. Даже не зная всех подробностей, общественность давно нарекла Волочкову королевой шпагатов. Исключительно за ее королевскую стать.
По материалам: z-aya