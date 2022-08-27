Анастасия Волочкова заявила, что она благородных кровей из семьи Наполеона
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Анастасия Волочкова заявила, что она благородных кровей из семьи Наполеона

Анастасия Волочкова заявила, что она благородных кровей из семьи Наполеона
Балерина Анастасия Волочкова считает, что она голубых кровей. Не случайна в Анастасии Волочковой вся эта царственная стать, которой она очень гордится. Как оказалось, в роду у бывшей примы Большого самые настоящие императоры. Танцовщица отыскала в своем генеалогическом древе сразу Наполеона Бонапарта и, чтобы дважды не вставать, легендарную супругу короля Франции Людовика XVI Марию-Антуанетту Австрийскую. Обо всем этом Настя поведала миру в одном из YouTube-шоу.
Волочкова даже встречалась со своими родственниками. Нет, к счастью не с самим Наполеоном и Марией-Антуанеттой, а с их дальними потомками. Постаралась ее мама, которая, похоже, с императорами давно на короткой ноге. А потому она договорилась о встрече дочери с австрийской княжной во время гастролей балерины в Австрию в составе театра Юрия Григоровича. Было это десять лет назад. И Настя тут же все про себя поняла. «Ей было очень много лет тогда, такая бабулечка, но она была такая милая! Мы встретились с ней в замке, в Австрии. Увидев эту княжну, она таковой и является, я даже где-то почувствовала все царственное, что мне присуще вообще, по стати, по манере, по породе… Майя Плисецкая про меня говорила: «В ней есть особая порода». Вот она во мне есть», — без тени смущения сообщила блондинка. Стоит заметить, что никто даже не удивился смелому заявлению. Даже не зная всех подробностей, общественность давно нарекла Волочкову королевой шпагатов. Исключительно за ее королевскую стать.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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