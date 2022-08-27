Анна Седокова в бикини перекачалась

Певица Анна Седокова поделилась фото в бикини. За последние несколько месяцев Анна Седокова немного набрала вес. Заметив это, экс-солистка «ВИА Гры» взяла себя в руки, села на диету и занялась спортом. Результаты ограничений в питании и тренировок не заставили себя долго ждать. За месяц Анна похудела на пять килограммов.Артистка похвасталась своими достижениями, опубликовав горячее фото. На снимке она позировала в ярко-розовом купальнике у зеркала. «Это я только что. И я еще в середине пути. Но я знаю, что не должна подвести себя», — поделилась Седокова. Напомним, сейчас Анна живет в США вместе с детьми и мужем Янисом Тиммой. Пара снимает роскошную виллу в Майами.