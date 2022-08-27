Астролог Тамара Глоба рассказала, как пройдет день 28 августа 2022 года у всех знаков зодиака

Благодаря гороскопу от Тамары Глобы каждый знак зодиака сможет узнать, что его ждет 28 августа 2022 года. Для некоторых людей этот день сложится весьма удачно, а кому-то будет нелегко.

Что следует ждать знакам стихии Воды 28 августа 2022 года





Чтобы улучшить свои отношения с любимым человеком, Ракам предстоит добавить нотку романтизма. В этот день астролог Тамара Глоба не рекомендует принимать серьезные решения, иначе они не принесут желаемого результата.

Скорпионам следует быть осторожными в принятии важных решений и заключении сделок. Прежде чем ставить свою подпись в важных документах, необходимо детально ознакомиться со всеми нюансами.

Рыбы могут смело посвятить этот день отдыху и расслаблению. Можно начать воплощать в жизнь свои мечты либо же отправиться с друзьями на природу. Это поможет им набраться сил и улучшить настроение.

Как проведут 28 августа 2022 года знаки стихии Огня





Овнам необходимо проявить особое терпение и мудрость. Только так они смогут избежать конфликтов на работе. Даже в случае своей правоты, необходимо «держать рот на замке».

У Львов на профессиональном поприще будет не все так гладко, как хотелось бы. Им нужно заранее подготовиться к атакам недоброжелателей. В этот день не стоит никому рассказывать о своих планах.

Прежде чем что-либо сказать, Стрельцам необходимо подумать. Лишние слова могут привести к серьезным последствиям как в личной, так и в профессиональной сфере деятельности.

Что произойдет у знаков стихии Воздуха 28 августа 2022 года





Близнецы смогут преодолеть все свои страхи, а также улучшить отношения с коллегами по работе. 28 августа необходимо прислушиваться к советам, которые будут давать знакомые люди – они помогут принять правильное решение.

Весам поступит интересное предложение – отправиться на отдых. Не стоит от него отказываться, потому что это принесет много положительных эмоций и поднимет настроение.

В личной жизни Водолеев могут произойти кардинальные перемены. Астролог Тамара Глоба советует не скрывать свои чувства, ведь только тогда можно рассчитывать на взаимность партнера.

Каким станет 28 августа 2022 года для знаков стихии Земля





Для Тельцов 28 августа окажется удачным днем. Благодаря приподнятому настроению, любые задачи будут решаться быстро и легко. Можно заняться изучением чего-то нового.

Дев ждет неожиданное знакомство, благодаря которому они смогут приобрести ценный опыт и расширить свой кругозор. Необходимо только верить в себя и идти вперед несмотря ни на что.

Козерогов ждет приятный сюрприз, который сделает близкий человек. Он отвлечет их от повседневных забот и займет все мысли. День следует посвятить второй половинке, чтобы укрепить свои отношения и сблизиться.