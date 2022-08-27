Бари Алибасов: «Стас Садальский очень грязный человек! Зарабатывает деньги, обмазывая всех говном»

Конфликт между Алибасовым и Садальским возник после того, как актер обвинил продюсера в грязном пиаре, мол, Бари Каримович выдумал историю с отравлением «Кротом». По мнению Станислава Юрьевича, шоумен обвел всех вокруг пальца, чтобы напомнить о себе.

В 2019 году Бари Алибасов попал в больницу, случайно выпив жидкость для очистки труб. Пока одни поддерживали основателя группы «На-На», другие выступали с громкими заявлениями. Например, Стас Садальский говорил, что не верит ни единому слову продюсера.

Прошло столько лет, а Алибасов до сих пор в обиде на актера. Музыкант не просто сердится, но и называет бывшего приятеля подлым человеком.

«Я же с ними дружил, было время, — вспоминает Бари Каримович. — Он очень грязный человек. Сделал себе популярность на грязи, ведь самый верный ход обмазать всех говном. Он этим и занимается. Зарабатывает так, деньги какие-то получает, ведь он ничего не делает, никуда не ходит. Образы его соответствуют его интеллекту. Не знаю, что с ним, где он... Он может уверять, что угодно, но я полтора года лежал в больнице. Я долго лечился после отравления».

К слову, не только с Садальским Алибасов выясняет отношения. С бывшим участником «На-На» Владимиром Левкиным у продюсера также возникли недомолвки. Певец хотел устроить в Москве концерт, исполнив хиты группы, а Бари Каримович ему отказал и даже пригрозил судом.

«Левкин — вор, ворюга! Он тупой! Сам ничего придумать не может и говорит «а вот возьму и назовусь Аллой Пугачевой». Больной, и фантазии ноль... да и как артист он говно! Я просто решил его бездарного взять, мне беленький в группу нужен был. А в группе за него все пели», — негодует Алибасов.