Binance заблокировала аккаунт стартапа Baking Bad из экосистемы Tezos

Криптовалютная биржа Binance заблокировала корпоративный аккаунт ориентированного на экосистему Tezos стартапа Baking Bad. Последний назвал действия платформы неправомерными.

Our corporate @binance account is blocked since July 1 without any explanations. Today all our balances were set to zero (more than $1M). We have all the materials to begin the investigation and inform the community, but for now just stay away from Binance and @cz_binance #SAFU pic.twitter.com/PpZSBhYpZS