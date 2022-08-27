Биткоин провалил уровень $20 000. Ethereum — ниже $1470
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Биткоин провалил уровень $20 000. Ethereum — ниже $1470

Биткоин провалил уровень $20 000. Ethereum — ниже $1470


В субботу, 27 августа, котировки биткоина провалили уровень $20 000, протестировав диапазон вблизи $19 900 (на бирже Binance). Цена Ethereum опускалась ниже $1470.


На момент написания первый актив торгуется на отметках около $20 120, второй — $1485.


Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.
Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

По данным Coinglass, за последние 24 часа объем ликвидаций на рынке фьючерсов превысил $382 млн. Более $167 млн из этой суммы пришлось на Ethereum. В основном биржи принудительно закрывали короткие позиции.


Данные: Coinglass.

Ранее глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что для контроля над инфляцией центробанку необходимо будет какое-то время удерживать процентные ставки на высоком уровне.


Цифровые активы негативно отреагировали на слова председателя ФРС. Аналогичную реакцию продемонстрировал и традиционный фондовый рынок: например, индекс Nasdaq снизился почти на 4% — крупнейшее внутридневное падение с конца июня 2022 года. 


Криптоинвестор и блогер Ларк Дэвис отметил, что в ближайшее время Федрезерв не изменит своей позиции, а потому рынкам причинят «еще большую боль».



Схожее мнение выразил экономист Алекс Крюгер. По его словам ФРС скорее загонит экономику в рецессию, чем допустит чрезмерную инфляцию. Специалист посоветовал пользователям хеджировать позиции и провести их переоценку.



Напомним, президент Euro Pacific Capital Питер Шифф спрогнозировал падение биткоина к $10 000.

# Экономика ethereum, eth, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

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