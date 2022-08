Биткоин провалил уровень $20 000. Ethereum — ниже $1470

В субботу, 27 августа, котировки биткоина провалили уровень $20 000, протестировав диапазон вблизи $19 900 (на бирже Binance). Цена Ethereum опускалась ниже $1470.

На момент написания первый актив торгуется на отметках около $20 120, второй — $1485.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.Часовой график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

По данным Coinglass, за последние 24 часа объем ликвидаций на рынке фьючерсов превысил $382 млн. Более $167 млн из этой суммы пришлось на Ethereum. В основном биржи принудительно закрывали короткие позиции.

Данные: Coinglass.

Ранее глава Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что для контроля над инфляцией центробанку необходимо будет какое-то время удерживать процентные ставки на высоком уровне.

Цифровые активы негативно отреагировали на слова председателя ФРС. Аналогичную реакцию продемонстрировал и традиционный фондовый рынок: например, индекс Nasdaq снизился почти на 4% — крупнейшее внутридневное падение с конца июня 2022 года.

Криптоинвестор и блогер Ларк Дэвис отметил, что в ближайшее время Федрезерв не изменит своей позиции, а потому рынкам причинят «еще большую боль».

FED not pivoting any time soon. More pain will be inflicted on markets. #bitcoin #crypto #stocks