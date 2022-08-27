Блюдо для любого праздничного стола: рецепт вкусной кабачковой икры со сливочным маслом

Кабачковая икра – отличное блюдо для любого праздничного стола и не только. Ее можно употреблять вместе с хлебом или использовать как соус для макарон, какой-либо каши или картошки. Далее мы расскажем, как приготовить кабачковую икру со сливочным маслом.

Вкусная кабачковая икра с добавлением сливочного масла

Ингредиенты, которые понадобятся для приготовления этой вкуснятины:

кабачки – 800 грамм;

морковь – 250 грамм;

лук – 150 грамм;

чеснок – 10 грамм;

растительное масло – 50 грамм;

помидоры – 200 грамм;

соль и душистый перец – по вкусу;

сливочное масло – 50 грамм.

Чтобы приготовить икру, нужно:

Кабачковая икра с добавлением майонеза и кетчупа

Для начала стоит почистить кабачки от семян и кожуры. Если они молодые и легко протыкаются ногтем, этого делать не стоит. Затем нарезать на небольшие ломтики морковь, лук, очищенные кабачки и чеснок. Далее необходимо поставить сковородку на огонь и налить в нее масло. Затем следует немного обжарить морковь, потом добавить лук и готовить до румяности. Потом стоит добавить кабачки, чеснок и немного обжарить до легкой золотистой корочки. Затем следует высыпать помидоры. Все содержимое нужно протушить, периодически помешивая. После этого необходимо добавить соль, перец и сливочное масло. Все следует тщательно перемешать и оставить остывать. После этого получившуюся массу нужно взбить с помощью блендера. Вот и все, кабачковая икра готова.

Ингредиенты, которые понадобятся, чтобы приготовить это блюдо:

кабачки – 3,5 килограмма;

репчатый лук – 1 килограмм;

морковь – 1 килограмм;

майонез и кетчуп – по 250 грамм каждого;

чеснок – 1 головка;

уксус – 2 столовые ложки;

рафинированное растительное масло – 100 грамм;

соль – 1 столовая ложка;

сахар – 100 грамм.

Чтобы приготовить эту кабачковую икру, нужно:

Для начала почистить и порезать кабачки на небольшие кубики, затем их измельчить с помощью мясорубки, а потом блендером. Повторить эту же процедуру с луком и морковкой. Потом нужно в одну емкость высыпать кетчуп, майонез, сахар и соль. Влить растительное масло и мелко натертый чеснок, все тщательно перемешать. Затем все необходимо пересыпать в большую кастрюлю. Поставить на печку и на медленном огне варить около 2 часов. После этого добавить уксус. Когда все закипит, снять с плиты и оставить до полного остывания. Все содержимое кастрюли необходимо вылить в стерилизованные банки, потом их нужно закатать и накрыть полотенцем. Поле нескольких дней можно подавать на стол.