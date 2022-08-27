ЦБ смягчил правила продажи наличной валюты населению
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ЦБ смягчил правила продажи наличной валюты населению

ЦБ смягчил правила продажи наличной валюты населению

Центробанк разрешил банкам продавать населению наличные доллары и евро, поступившие в кассы после 9 апреля 2022 года из любых источников, а не только от физлиц, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Это может быть валюта, полученная от сделок с банками-нерезидентами или поступающая от российских юридических лиц для зачисления на счета, пояснили в ЦБ. Эта мера увеличит предложение наличных долларов и евро на российском рынке, подчеркнули в Банке России.

Сейчас граждане могут купить доллары и евро, поступившие в банки после 9 апреля 2022 года. В августе ЦБ продлил эти ограничения до 9 марта 2023 года. Изначально ограничения действовали на покупку любой иностранной валюты, но с 20 мая они остались только для доллара и евро.


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По материалам: pnp.ru

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