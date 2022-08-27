Чернышенко заявил, что проекты к юбилею Кирова должны стать драйвером развития региона

Вадим Карасев

Проекты к 650-летнему юбилею Кирова направлены на улучшение транспортной инфраструктуры, окружающей среды и благосостояние граждан и должны стать драйверами развития региона, считает вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Его слова приводит сайт Правительства РФ.

В рамках рабочего визита в Кировскую область заместитель председателя Правительства, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров провели совещание по социально-экономическому развитию региона и подготовке к празднованию 650-летия основания Кирова.

Согласно указу президента РФ, проведение юбилейных мероприятий запланировано на 2024 год.

"Правительство страны готово оказать необходимую поддержку региону и главе Кировской области Александру Соколову в проведении праздничных торжеств и подготовке к юбилею. По итогам сегодняшнего заседания сделали вывод, что ранее утверждённый план необходимо расширить и обогатить важными для жителей Кирова проектами. Это должны быть инициативы, которые не только направлены на проведение концертов, но и позволят ощутить конкретный эффект от проведения юбилея в виде улучшения транспортной ситуации, окружающей среды, роста благосостояния граждан. <…> В целом юбилей должен стать драйвером туристического и социально-экономического развития субъекта", – сказал Чернышенко.

Сейчас в регионе при поддержке федерального бюджета ведется реставрация Кировского колледжа музыкального искусства, Вятского художественного музея, осенью состоится фестиваль детских театров.

К юбилею в Кирове планируют отреставрировать 11 объектов культурного наследия и создать центр реставрации книг. До конца 2024 года в регионе завершат работы по 12 сельским домам культуры, модернизированы 8 детских школ искусств, поддержку получат свыше 13 муниципальных музеев.