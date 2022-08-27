Что известно о переходе молодого таланта Арсена Захаряна в "Челси"

Вадим Карасев

Английский футбольный клуб "Челси" близок к подписанию атакующего полузащитника Арсена Захаряна, выступающего за сборную России. Об этом сообщают различные спортивные СМИ со ссылкой на источники.

По информации авторитетного журналиста Джанлуки ди Марцио, клуб из Лондона активно работает над приобретением молодых талантов из разных частей света. Среди главных целей "Челси" на последние дни трансферного окна – 19-летний футболист сборной России и московского "Динамо" Арсен Захарян. "Челси" готов активировать опцию выкупа полузащитника в 15 млн евро, соответствующее предложение поступило "Динамо" поздним вечером 25 августа.

Российского полузащитника армянского происхождения считают одним из наиболее талантливых молодых игроков России. Захарян отличается хорошими атакующими качествами вкупе со скоростью, техникой и универсальностью на поле. Футболист сыграл в 47 матчах РПЛ, забил 11 мячей и отдал 15 голевых передач.

"Это статусно, большой шаг в карьере. Мы не знаем, какую роль Арсен будет играть в "Челси" на первых порах. Если все спланировано и понятно, то надо делать этот шаг. Потянет ли этот уровень по таланту? Он способен. Карьеру игрока надо планировать, а не прыгать через ступеньки. Но это большой шаг вперед", – заявил экс-тренер сборной России Станислав Черчесов, включивший Захаряна в заявку на прошлогодний чемпионат Европы.

Стало известно, сколько Захарян будет получать в "Челси"

В случае перехода Арсена Захаряна в "Челси" футболист подпишет контракт на шесть лет с зарплатой 960 тыс. фунтов стерлингов в год. Об этом сообщает интернет-издание "Чемпионат.com".

Зарплата Арсена Захаряна в Челси может составить 960 тысяч фунтов в год

Контракт Захаряна с "Динамо" действует до 30 июня 2024 года. В московском клубе атакующий полузащитник зарабатывает 420 тыс. евро в год.

В марте 2022 года портал Transfermarkt включил Арсена Захаряна в список самых дорогих молодых футболистов мира, поместил его в один ряд с игроками "Баварии", "Ливерпуля" и "Манчестер Сити".

