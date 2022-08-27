Conan Exiles получает самое крупное обновление The Age of Sorcery с магией и стартом системы сезонов

Вадим Карасев





Разработчики многопользовательской игры Conan Exiles объявили, что проект 1 сентября получит крупное обновление — The Age of Sorcery. Апдейт будет сконцентрирован на магии. Игроки смогут «пожертвовать своей жизненной силой в обмен на оскверняющие чары».

Но только магией обновление не ограничится, у варваров будет переработана система характеристик. Плюс к тому, в игре изменится система строительства и многое другое. Полное описание обновления The Age of Sorcery можно прочитать на сайте разработчиков (есть версия на русском).

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После обновления The Age of Sorcery в игре появится боевой пропуск, а также стартует местная система сезонов, которые будут называться эпохами. Каждая эпоха будет иметь свою тему, свой боевой пропуск и новый бесплатный контент.

Разработчики Conan Exiles дадут возможность всем игрокам бесплатно опробовать обновление The Age of Sorcery на Xbox. Игра будет доступна бесплатно с 8 по 11 сентября на консолях. Напомним, что игра доступна и в подписке Game Pass.