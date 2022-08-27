Данко: «Настя Волочкова была русской красавицей, а превратилась в пьянь подзаборную»
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Данко: «Настя Волочкова была русской красавицей, а превратилась в пьянь подзаборную»

Данко: «Настя Волочкова была русской красавицей, а превратилась в пьянь подзаборную»

Данко и раньше резко высказывался в адрес Анастасии Волочковой, но теперь, кажется, перешел все границы. Певец назвал балерину алкоголичкой, которая из-за спиртного растеряла былую красоту.


Александр Фадеев, известный как Данко, не стесняясь в выражениях, прошелся по звезде балета. 53-летний исполнитель хитов «Московская ночь» и «Малыш» пристыдил Волочкову за непристойное поведение, а также распитие спиртных напитков.

«Она — бездарная алкоголица, я как профессионал говорю! Она только бухает, сейчас ее кто-то видел на сцене? Настя была русской красавицей, а превратилась в пьянь подзаборную!» — воскликнул музыкант в одном из YouTube-шоу.

К словам Данко присоединился Бари Алибасов, который отметил, что приме пора «завязывать» с алкоголем. «Волочкова из водки не выходит, она в ней купается. Я тоже бухаю, но не так же...» — возмутился продюсер.

46-летняя Волочкова не скрывает, что может выпить, но это происходит не на ежедневной основе. Хейтерам балерина твердит одно — она давно достигла высот в карьере, поэтому имеет право на отдых и приятное времяпровождение.

«Я Анастасией Волочковой останусь навсегда и на века, я горда, что меня обсуждают. Самое простое говорить «ой, ты выпила», слушайте, когда захотела, тогда и выпила. Это мое право! Вы сначала выйдете на сцену Большого театра, на сцену Мариинского, запишите такое количество клипов! — негодовала знаменитость. — Вас не должен заботить мой образ жизни. Я красивая, живу, как хочу! Вам же без меня скучно, а мне без вас нет! Поймите, то, что вы воспринимаете всерьез и то, в каком свете вы меня пытаетесь выставить, так я над этим просто ржу! А кто-нибудь из этих добрых людей хоть раз в жизни пуанты примерил?! А вы в них станцевали все классические балеты по всему миру, как это сделала я? И, оставаясь патриотом России, я не прекращаю радовать вас своим творчеством, приглашаю на мои спектакли бесплатно, я остаюсь счастливым человеком, любимой и любящей женщиной, чего многие не могут простить».

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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