День Михея Тиховея: какого святого чтит православная церковь, что можно и что нельзя делать в этот церковный праздник
27 августа православная церковь ежегодно отмечает день памяти пророка Михея. Мы расскажем, кем он был и почему церковь ежегодно чтит память о нем, а также что можно и что нельзя делать в этот православный праздник.
Кто такой Михей
Михей является одним из 12 малых пророков. Жил он в 8 веке до нашей эры, и уже тогда предсказал, что Иудейское царство падет в скором времени из-за грехов своих правителей.
Он постоянно изучал и развивал свой дар, а также написал книгу пророчеств. Именно он предсказал, что в будущем землю посетит Иисус Христос. Поэтому церковь и почитает его.
В этот день православные люди отмечают народный праздник под названием день Михея Тиховея, как дань памяти святому пророку.
Что не рекомендуется делать в этот промежуток времени
Не стоит ругаться и повышать голос на своих близких, а также шуметь, громко говорить или петь песни. Кто будет себя вести тихо, тому следует ожидать благополучие в личной жизни.
Не рекомендуется употреблять в пищу или готовить блюда, в которых присутствует рыба, мясо, молоко или яйца. В этот день завершается Успенский пост, поэтому нельзя его нарушать.
Девицам, у которых нет пары не следует ходить в грязной или помятой одежде, иначе они не смогут найти свою вторую половинку.
Чтобы человека преследовало финансовое благополучие, в этот промежуток времени ему не следует печь хлебобулочные изделия.
Не рекомендуется работать или выходить в огород. Чтобы в будущем был хороший урожай, об этом необходимо попросить Михея Тиховея.
Что можно делать в день Михея Тиховея
В давние времена наши предки поздравляли и устраивали различные торжества в честь каменщиков. Они строили дома, печи и даже храмы, поэтому пользовались немалой популярностью. В этот день нужно молится и обращаться за помощью к Михею тем, кто еще не обладает собственным жильем.
В этот день можно ходить по магазинам и покупать различные обновки — они прослужат долгое время.
Хорошие сны сбудутся на протяжении одной недели, тем более если были открыты окна и двери в комнате во время отдыха.
27 августа люди признавались в своих чувствах, а также сватались, потому что этот день является особенным: он наделяет любовную пару крепкими и долгими отношениями.
Приметы, связанные с этим народным праздником
- Безветренная погода – осень будет сухой и теплой;
- дует холодный ветер – осенью будет прохладно;
- птицы полетели в теплые края – сильный мороз начнется в середине октября;
- птицы не спешат улетать – следует ожидать позднюю зиму;
- утром поднялся туман – значит, будет дождь;
- влажные листья на тополе – скоро начнутся осадки;
- дует морозный ветер – рожь даст хороший урожай.