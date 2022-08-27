День Михея Тиховея: какого святого чтит православная церковь, что можно и что нельзя делать в этот церковный праздник
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День Михея Тиховея: какого святого чтит православная церковь, что можно и что нельзя делать в этот церковный праздник

День Михея Тиховея: какого святого чтит православная церковь, что можно и что нельзя делать в этот церковный праздник

27 августа православная церковь ежегодно отмечает день памяти пророка Михея. Мы расскажем, кем он был и почему церковь ежегодно чтит память о нем, а также что можно и что нельзя делать в этот православный праздник.

Кто такой Михей

Михей является одним из 12 малых пророков. Жил он в 8 веке до нашей эры, и уже тогда предсказал, что Иудейское царство падет в скором времени из-за грехов своих правителей.

Он постоянно изучал и развивал свой дар, а также написал книгу пророчеств. Именно он предсказал, что в будущем землю посетит Иисус Христос. Поэтому церковь и почитает его.


В этот день православные люди отмечают народный праздник под названием день Михея Тиховея, как дань памяти святому пророку.

Что не рекомендуется делать в этот промежуток времени

Не стоит ругаться и повышать голос на своих близких, а также шуметь, громко говорить или петь песни. Кто будет себя вести тихо, тому следует ожидать благополучие в личной жизни.

Не рекомендуется употреблять в пищу или готовить блюда, в которых присутствует рыба, мясо, молоко или яйца. В этот день завершается Успенский пост, поэтому нельзя его нарушать.

Девицам, у которых нет пары не следует ходить в грязной или помятой одежде, иначе они не смогут найти свою вторую половинку.


Чтобы человека преследовало финансовое благополучие, в этот промежуток времени ему не следует печь хлебобулочные изделия.

Не рекомендуется работать или выходить в огород. Чтобы в будущем был хороший урожай, об этом необходимо попросить Михея Тиховея.

Что можно делать в день Михея Тиховея

В давние времена наши предки поздравляли и устраивали различные торжества в честь каменщиков. Они строили дома, печи и даже храмы, поэтому пользовались немалой популярностью. В этот день нужно молится и обращаться за помощью к Михею тем, кто еще не обладает собственным жильем.


В этот день можно ходить по магазинам и покупать различные обновки — они прослужат долгое время.

Хорошие сны сбудутся на протяжении одной недели, тем более если были открыты окна и двери в комнате во время отдыха.

27 августа люди признавались в своих чувствах, а также сватались, потому что этот день является особенным: он наделяет любовную пару крепкими и долгими отношениями.

Приметы, связанные с этим народным праздником

  • Безветренная погода – осень будет сухой и теплой;
  • дует холодный ветер – осенью будет прохладно;
  • птицы полетели в теплые края – сильный мороз начнется в середине октября;
  • птицы не спешат улетать – следует ожидать позднюю зиму;
  • утром поднялся туман – значит, будет дождь;
  • влажные листья на тополе – скоро начнутся осадки;
  • дует морозный ветер – рожь даст хороший урожай.
# Общество Праздники
По материалам: rsute

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