Депутат Госдумы заявил об угрозе дефицита жестяных крышек в России

Вадим Карасев

Депутат Лисовский обратился к Минпромторгу с просьбой о господдержке производства жести

Депутат Госдумы от Курганской области, член комитета по аграрным вопросам Сергей Лисовский обратился к главе Минпромторга, вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой о господдержке производства жести. Копия соответствующего документа оказалась в распоряжении РБК.

Отмечается, что парламентарий заявил об угрозе дефицита белой жести в России, которая не производится в стране и поставки которой из Евросоюза запрещены санкциями. Кроме того, Лисовский отметил, что изготовленные из данного материала крышки использовались при производстве детского питания, поэтому их нехватка скажется на работе соответствующих предприятий.

«Да, действительно, так называемая белая жесть, к сожалению, в России не производится, она является сырьем для изготовления крышек для многих продуктов питания, для упаковки, в частности для детского питания, и ряд заводов, которые производят детское питание, вынуждены будут остановиться, если не будет найдена альтернатива», — заявил он.

Ранее в августе генеральный директор сети сервисных центров (СЦ) RSS Сергей Касаткин заметил, что в России возник дефицит комплектующих для ноутбуков. «Основной дефицит приходится на санкционную номенклатуру — материнские платы и процессоры, полностью запрещенные к ввозу в РФ, а также видеокарты и некоторые виды матриц», — уточнил он. По словам представителя СЦ, наиболее серьезные проблемы наблюдаются с запчастями для ноутбуков HP и Dell — производители компьютеров одними из первых покинули российский рынок.