Дмитрий Маликов высказался о смене места жительства и недвижимости за рубежом
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Дмитрий Маликов высказался о смене места жительства и недвижимости за рубежом

Дмитрий Маликов высказался о смене места жительства и недвижимости за рубежом

52-летний певец Дмитрий Маликов прояснил ситуацию с переездом. Дмитрий Маликов прокомментировал слухи о своей возможной эмиграции. Артист появился на Детском культурном форуме на ВДНХ, где он выступил в роли наставника и члена жюри, и заверил поклонников, что жить будет только в России. Более того, артист уточнил, что у него нет заграничной недвижимости и второго гражданства, как многие могли бы подумать, а в настоящее время он семьей обитает в загородном доме, построенном вместо старого коттеджа, в котором артист провел последние 30 лет.
«Мы переехали еще год назад: просто построили новый дом, а старый продали… Дом находится в России, конечно! У меня за границей ничего нет: ни недвижимости, ни счетов, ни гражданств. Я люблю свою страну, мне здесь хорошо», — уточнил музыкант. Правда, патриотизм Маликова не мешает его дочери Стефании часто путешествовать по миру. Недавно девушка побывала в США, где провела несколько недель. Ее фото и видео из поездки, судя по всему, и вызвали слухи об отъезде певца вместе с семьей в Штаты. Но наследница артиста давно живет собственной жизнью и управляет бизнесом – выпускает одежду. Музыкант же больше времени уделяет воспитанию сына Марка, появившегося на свет от суррогатной матери в 2018 году. «Меня многие спрашивают по поводу сына — хочу ли я, чтобы Марк был музыкантом. У меня один ответ. Если только он будет проявлять страшное рвение и не сможет не быть музыкантом, тогда пожалуйста, я помогу. Но таланты у ребенка могут быть не только музыкальные — надо искать. Вот, например, прямо в данный момент Марк на секции по дзюдо. Потому что в первую очередь я хочу видеть его здоровым, сильным и крепким», — поделился Маликов в беседе с «КП».
# Шоу-бизнес Маликов Дмитрий
По материалам: z-aya

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