Фил Спенсер похвалил разработчиков The Last of Us Part I за нововведения

Вадим Карасев





Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в социальной сети Twitter отреагировал на информацию от студии Naught Dog о добавлении функций доступности в обновленную версию The Last of Us Part I. В социальных сетях глава игрового направления Microsoft сообщил следующее:

Действительно впечатляет фокус на доступности от Naughty Dog. Студия продолжает вводить новшества релиз за релизом, делая игры доступными для большего количества геймеров. Вдохновляющая работа Нила Дракманна и команды.

Сообщение Спенсера не осталось без внимания самой студии, создавшей The Last of Us Part I. Ответили Naught Dog следующее: