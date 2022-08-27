Фил Спенсер похвалил разработчиков The Last of Us Part I за нововведения
Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер в социальной сети Twitter отреагировал на информацию от студии Naught Dog о добавлении функций доступности в обновленную версию The Last of Us Part I. В социальных сетях глава игрового направления Microsoft сообщил следующее:
Действительно впечатляет фокус на доступности от Naughty Dog. Студия продолжает вводить новшества релиз за релизом, делая игры доступными для большего количества геймеров. Вдохновляющая работа Нила Дракманна и команды.
Сообщение Спенсера не осталось без внимания самой студии, создавшей The Last of Us Part I. Ответили Naught Dog следующее:
Мы в восторге от прогресса, достигнутого нашими талантливыми разработчиками в различных моментах в области доступности, и усилия всей отрасли направлены на то, чтобы продолжать поиск способов сделать игры все более и более доступными. Большое спасибо!