Фил Спенсер рассказал в интервью, сколько часов он играет в неделю

Вадим Карасев





Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер обязан играть, и он явно делает это не без удовольствия. Для Спенсера игры — это все еще развлечение, а не только бизнес, о чем он неоднократно говорил в рамках интервью.

В ходе недавнего интервью с порталом Bloomberg Фила Спенсера спросили, как много времени он сам лично играет. По словам руководителя игрового направления Microsoft, он тратит на игры порядка 15 часов в неделю. При этом, Спенсер не только успевает поиграть 15 часов в неделю, но и придерживается определенного режима сна:

Я ложусь спать рано, почти всегда я ложусь спать в 10 вечера… Наверное, я играю по 15 часов в неделю

Фил Спенсер отметил, что активно использует и xCloud, играя иногда в дороге или на совещаниях.