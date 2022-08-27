Фил Спенсер рассказал в интервью, сколько часов он играет в неделю
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Фил Спенсер рассказал в интервью, сколько часов он играет в неделю

Фил Спенсер рассказал в интервью, сколько часов он играет в неделю


Руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер обязан играть, и он явно делает это не без удовольствия. Для Спенсера игры — это все еще развлечение, а не только бизнес, о чем он неоднократно говорил в рамках интервью.

В ходе недавнего интервью с порталом Bloomberg Фила Спенсера спросили, как много времени он сам лично играет. По словам руководителя игрового направления Microsoft, он тратит на игры порядка 15 часов в неделю. При этом, Спенсер не только успевает поиграть 15 часов в неделю, но и придерживается определенного режима сна:

Я ложусь спать рано, почти всегда я ложусь спать в 10 вечера… Наверное, я играю по 15 часов в неделю

Фил Спенсер отметил, что активно использует и xCloud, играя иногда в дороге или на совещаниях.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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