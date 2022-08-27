Forbes: более 50% сделок с биткоином на биржах являются фиктивными

Свыше половины выполняемых на централизованных платформах операций с биткоином не имеют экономического смысла и являются фиктивными. Об этом заявили аналитики Forbes в опубликованном недавно исследовании.

Специалисты издания изучили торговую активность 157 криптовалютных бирж. Для оценки показателей они использовали информацию о лицензиях от регуляторов, статистику сервисов вроде Messari и CoinGecko, данные о сетевом трафике от SimilarWeb, а также провели «десятки» интервью с руководителями крупных компаний.

Аналитики пришли к выводу, что по состоянию на 14 июня 2022 года ежедневный глобальный торговый объем в парах с биткоином составлял $128 млрд. Это на 51% меньше показателя в $262 млрд, который можно получить, если сложить значения, сообщаемые самими платформами.

По итогам исследования в издании разделили криптовалютные биржи на три группы в зависимости от величины отклонения передаваемых показателей от реальных:

0-25% — 48 платформ, которые 14 июня генерировали в совокупности $39 млрд торгового объема;

26-79% — 73 биржи, которые генерировали $81 млрд (против заявленных $158 млрд);

80-99% — оставшиеся 36 площадок, генерировавшие $7,7 млрд (против заявленных $59 млрд).

Данные: Forbes.

Аналитики отметили, что во вторую группу в основном попали развивающиеся компании, у которых нет надежных инструментов отслеживания применения практик фиктивной торговли (wash trading). Костяк третьей группы составляют «нерегулируемые и небольшие» криптовалютные биржи.

Напомним, в марте 2022 года Комиссии по срочной биржевой торговле США обязала Coinbase выплатить $6,5 млн в качестве штрафа за фальсификацию данных о торговой активности.