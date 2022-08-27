Франция и Германия захотели призвать ЕС продолжить выдавать визы россиянам
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Франция и Германия захотели призвать ЕС продолжить выдавать визы россиянам

Франция и Германия захотели призвать ЕС продолжить выдавать визы россиянамФранция и Германия выступят за выдачу виз россиянам, не связанным с правительствомСюжетВизы в Европу:

Франция и Германия призовут Евросоюз (ЕС) продолжить выдачу виз россиянам. Соответствующий документ появился в распоряжении Bloomberg.

Отмечается, что представители данных стран планируют выступить с призывом разрешить въезд в ЕС категориям граждан, не связанным с правительством. В первую очередь речь идет о студентах, художниках, ученых и квалифицированных специалистах.

«Понимая озабоченность некоторых государств — членов [ЕС] в этом контексте, мы не должны недооценивать преобразующую силу жизненного опыта в демократических системах, особенно для будущих поколений», — говорится в обращении.

Ранее в августе сообщалось, что европейские страны все больше разделяются в мнении по вопросу о введении запрета на выдачу шенгенских виз россиянам. Так, издание Welt отмечало, что в то время как страны «с болезненными воспоминаниями о времени под советской властью» настаивают на полном запрете шенгена, западноевропейские государства, такие как Германия, Франция и Нидерланды, выступают против этого. Первой границы для россиян закрыла Эстония — с 18 августа гражданам России с выданной в прибалтийской республике шенгенской визой запрещен въезд в государство.

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По материалам: lenta.ru

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