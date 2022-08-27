Глава Xbox выразил оптимизм в отношении метавселенных

Генеральный директор Xbox Фил Спенсер в интервью Bloomberg Technology заявил, что геймеры находятся в метавселенных на протяжении последних 30 лет.

По его словам, сегодня большинство игр — от World of Warcraft и Roblox до гоночных симуляторов — предлагают трехмерный мир с возможностью общения.

«Меня нисколько не удивляет, что геймеры не понимают сути метавселенных. Ведь у нас уже есть свой аватар, и мы можем отправиться в общий мир и общаться голосом с людьми откуда угодно», — отметил топ-менеджер Xbox.

Спенсер выразил интерес к развитию виртуальных миров, но призвал с осторожностью относиться к играм сегмента Play-to-Earn из-за спекуляций на рынке NFT.

Напомним, в январе владеющая Xbox корпорация Microsoft объявила о покупке разработчика и издателя видеоигр Activision Blizzard за $68,7 млрд.

В компании заявили, что приобретение «предоставит строительные блоки для создания метавселенной». Сделку планируют закрыть до 30 июня 2023 года.

Ранее миллиардер Марк Кьюбан назвал «глупейшей» идеей приобретение земли, особняков и другой недвижимости в виртуальных мирах.

В августе специалисты компании Trend Micro заявили, что развитие метавселенных приведет к распространению в них традиционных киберугроз и появлению новых.