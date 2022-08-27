Интерес россиян к курсам валют снизился
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Интерес россиян к курсам валют снизился

Интерес россиян к курсам валют снизилсяRT: в НАФИ выяснили, что интерес россиян к курсам иностранных валют с весны снизился СюжетКурс доллара:

Интерес россиян к курсам иностранных валют с весны этого года снизился. Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ, передает RT.

Аналитики выяснили, что около 39 процентов опрошенных продолжают следить за изменениями курсов валют по отношению к рублю. В марте и апреле курсом валют интересовался каждый второй. Чаще наибольшее внимание к курсам валют проявляют мужчины (50 процентов), россияне от 25 до 44 лет (41 процент), люди, имеющие постоянную работу (41 процент), люди с высшим образованием (42 процентов) и население с хорошим материальным положением (54 процента).

По данным аналитиков, в апреле каждый второй россиянин ожидал роста курса доллара и евро к рублю — сегодня таковых 35 процентов. При этом число тех, кто уверен в стабилизации курсов доллара и евро на текущих значениях, выросло в четыре раза — с 7 процентов в апреле до 28 процентов в августе.

25 августа президент России Владимир Путин рассказал, что нефтегазовые и ненефтегазовые доходы России растут вопреки усилиям «недоброжелателей и завистников». По мнению Путина, текущая ситуация свидетельствует о стабилизации экономических показателей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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