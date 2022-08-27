Инвестор предупредил о грядущем обвале мировых фондовых рынков
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Инвестор предупредил о грядущем обвале мировых фондовых рынков

Инвестор предупредил о грядущем обвале мировых фондовых рынков«Прайм»: инвестор Сидоров предупредил о грядущем обвале мировых фондовых рынков

Действия Федерального резерва, банкротство девелоперов в Китае свидетельствует о том, что налицо все предвестники грядущего обвала мировых фондовых рынков. Об этом предупредил основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров в беседе с агентством «Прайм».

«“Когда на рынок приходит чистильщик обуви, профессионалу здесь делать нечего”. Сейчас граждане многих стран массово вкладываются в фондовый рынок, не имея соответствующей квалификации. Их операции еще больше раздували пузыри, которые уже были готовы лопнуть», — указал инвестор.

Сидоров подчеркивает, что инвесторов ждет печальный сценарий. Инфляция в США, Великобритании, Германии уже бьет рекорды. По словам эксперта, также указывает резкий рост стоимости кредитов, рост инфляционных ожиданий и спад доверия потребителей, о чем свидетельствуют статистические данные.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин назвал факторы, которые сейчас оказывают давление на рубль. На отечественную валюту в настоящее время давят постепенное восстановление импорта, смягчение ограничений на вывоз валюты за границу и возвращение на российский рынок резидентов из дружественных стран.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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