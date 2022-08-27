Иван Ургант: «Рад вернуться к работе! Впервые за полгода наконец-то нормально накрасил глаза!»
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Иван Ургант: «Рад вернуться к работе! Впервые за полгода наконец-то нормально накрасил глаза!»

Иван Ургант: «Рад вернуться к работе! Впервые за полгода наконец-то нормально накрасил глаза!»

Программа Урганта на Первом канале не выходит с февраля, но Иван не забросил любимую профессию. На днях шоумен снова предстал в своем привычном амплуа: сыпал шутками в компании гостей.


«Вечерний Ургант» перестал выходить на телеэкраны из-за временной смены концепции вещания Первого канала. Слухи о возвращении развлекательной передачи ходят давно, однако официальной информации пока не поступало. Тем не менее, Иван не теряет времени даром и продолжает делать то, что у него отлично получается — шутить.

На днях Иван стал ведущим образовательного проекта на одном из Youtube-каналов. Причем, декорации студии подобрали так, чтобы все напоминало привычную атмосферу популярного вечернего телешоу: Ургант в классическом костюме за столом с ноутбуком, а на соседнем диване — гости, в данном случае, IT-бизнесмены.

Эфир был посвящен дистанционному обучению, информацию о котором разбавляли шутки ведущего. Прежде всего, Иван с улыбкой сообщил: «Как я рад вернуться к работе! Впервые за полгода наконец-то нормально накрасил глаза!»

Во время беседы об айти-специальностях, Ургант вспомнил и о коллегах — звездах шоу-бизнеса. Подколол Дмитрия Нагиева: «Вот пишут люди: «Мне 56 лет. Я решил поменять профессию, потому что она очень устарела». Это Дмитрий из Москвы, у которого вести «Голос» больше нет сил».

Также Иван не обошел стороной завидного холостяка Тимати, который ни разу не был в загсе, а сейчас встречается с моделью Валентиной Ивановой. «Кто самый модный жених? Тимати, конечно. Был и остается, он никогда не женится», — пошутил шоумен.

В беседе с гостями Ургант сделал и патриотичное заявление: «Я про Россию никогда не забывал! Человек никуда не хочет уезжать, я по себе знаю». Напомним, шоумена долгое время критиковали за противоречивые посты, которые он публиковал после начала спецоперации. В частности, поведением Урганта были недовольны Владимир Соловьев и Тигран Кеосаян.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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