Иван Ургант в онлайн-шоу сумел за три часа заработать несколько миллионов
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Иван Ургант в онлайн-шоу сумел за три часа заработать несколько миллионов

Иван Ургант в онлайн-шоу сумел за три часа заработать несколько миллионов
Звезда Первого канала Иван Ургант стал ведущим онлайн-шоу об IT-образовании на YouTube, во время которого сделал важное заявление. Последний выпуск «Вечернего Ургант» вышел в эфир 21 февраля. Тогда же появилась информация о том, что Иван вместе с семьей переехал в Израиль. Поговаривали: Ургант продает недвижимость в Москве. Сам телеведущий заявил, что находится в отпуске. Через какое-то время Иван Андреевич действительно вернулся в Россию, но не в эфир Первого канала. Шоумен работал на частных мероприятиях и корпоративах. Накануне на YouTube вышло онлайн-шоу об IT-образовании — Ивана пригласили его провести. Поначалу могло показаться, что вы смотрите программу «Вечерний Ургант» — телеведущий сидел за столом с ноутбуком, а рядом гости на диванчике.
Иван Андреевич, как и положено, нарядился в костюм и белую рубашку. На его руке виднелся крупный браслет, который он в шутку пытался прорекламировать — видимо, чтобы подзаработать в непростое время. Ургант вообще постоянно шутил, в том числе «досталось» коллеге Ивана по Первому каналу Дмитрию Нагиеву. Напомним, что Нагиев с нового сезона перестанет быть ведущим проекта «Голос». «Вот пишут люди: ''Мне 56 лет. Я решил поменять профессию, потому что она очень устарела''. Это Дмитрий из Москвы, у которого вести ''Голос'' больше нет сил», — иронично сказал Ургант. Но многие обратили внимание на другую фразу, которую произнес Иван. По его словам, он никогда не забывала про свою родину. Очевидно, что таким образом телеведущий решил раз и навсегда поставить точку в разговорах о своей эмиграции.
«Я про Россию никогда не забывал! Человек никуда не хочет уезжать, я по себе знаю», — заявил Иван. Программа длилась три часа. По данным «КП», в финансовом плане для Урганта это был обычный корпоратив. Значит ведущий заработал около 75 тысяч евро или 4,5 миллиона рублей.
# Шоу-бизнес Ургант Иван
По материалам: z-aya

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